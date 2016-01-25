فيديو: مظاهرات صباحية في الذكرى الخامسة لثورة يناير

خرجت صباح اليوم مظاهرات لرافضي الانقلاب العسكري في مصر بمحافظات عدة في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وطالب المتظاهرون خلالها برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظامه.

ورصدت الجزيرة مباشر تظاهر آلاف المحتجين صباح اليوم في المعادي وإمبابة بالقاهرة، وكفر صقر والحسينية وفاقوس وديرب نجم بالشرقية، وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية، ودمنهور وحوش عيسى وكوم حمادة بالبحيرة، وبلطيم والكفر الجديد بكفر الشيخ، وببا ببني سويف، وفي بنها بمحافظة القليوبية، والمنصورية بالجيزة.

وصاح المتظاهرون بهتافات تطالب بإسقاط الانقلاب العسكري، والقصاص للشهداء، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وإسقاط النظام الحاكم.

في الوقت نفسه، نشرت السلطات المصرية قوات كبيرة من الجيش والشرطة في ميادين القاهرة والمحافظات، وقطعت جزئيا حركة القطارات تحسبا لمظاهرات مناوئة للانقلاب العسكري في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة بعربات الجيش والشرطة, كما تقرر غلق محطات المترو المؤدية إلى الميدان خشية خروج مظاهرات في ذكرى الثورة اليوم.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر قد أصدر بيان أمس عن 35 نقطة حددها للتظاهر اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة.

ومن أبرز نقاط التظاهر التي حددها التحالف مساجد رابعة العدوية بمدينة نصر, والفتح برمسيس، والفاروق بالمعادي، والاستقامة، وخاتم المرسلين بالهرم إلى جانب مصطفى محمود بالمهندسين. وأوضح أن المظاهرات ستشمل المحافظات الأخرى.

وحذر البيان السلطات من مواجهة المظاهرات بالقمع, وقال إنها "ثورة سلمية لها أنياب وغضب ليس بوسع أحد أن يوقفه", مؤكدا أن "النظام الباطل سيسقط".