فيديو لتنظيم الدولة للمشاركين في هجمات باريس

130قتيلا ضحايا هجمات باريس – رويترز

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية شريطًا مصورًا يظهر 9 من عناصره قال إنهم نفذوا هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي راح ضحيتها 130 شخصاً.

ويظهر الشريط الذي يحمل عنوان "اقتلوهم حيث ثقفتموهم" عناصر التنظيم وهم يقومون بأعمال عنيفة أو تدريبات ويتحدثون باللغة الفرنسية

وقُتل منفذو هجمات باريس جميعهم أثناء أو في أعقاب الهجمات.

ووفقا للشريط المصور، فإن منفذي الهجمات، 4 بلجيكيين و3 فرنسيين وعراقيان، ارتكبوا أيضا "هجمات" في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا من بينها قطع رؤوس أسرى او إطلاق النار على رؤوس أسرى أثناء ركوعهم، ولم يتسن على الفور التأكد من صدقية التسجيل المصور.

كما يتضمن الشريط المصور مشاهد من هجمات باريس، والعمليات الأمنية التي نفَّذتها القوات الخاصة الفرنسية إثر الهجمات.

وهدد تنظيم الدولة خلال الشريط المصور بمهاجمة بريطانيا، ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الاثنين أن أي تهديد "لن يخيف" بلاده، تعليقا على شريط الفيديو المنسوب لتنظيم الدولة الاسلامية. وقال هولاند، لصحفيين على هامش زيارة رسمية إلى نيودلهي، "لن يخيفنا شيء، لا يمكن لأي تهديد أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله في المعركة ضد الإرهاب".