البث الحي
منوعات

فيديو لتنظيم الدولة للمشاركين في هجمات باريس

25/1/2016

130قتيلا ضحايا هجمات باريس – رويترز

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية شريطًا مصورًا يظهر 9 من عناصره قال إنهم نفذوا هجمات باريس  في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي راح ضحيتها 130 شخصاً.

ويظهر الشريط الذي يحمل عنوان "اقتلوهم حيث ثقفتموهم" عناصر التنظيم  وهم يقومون بأعمال عنيفة أو تدريبات ويتحدثون باللغة الفرنسية

وقُتل منفذو هجمات باريس جميعهم أثناء أو في أعقاب الهجمات.

ووفقا للشريط المصور، فإن منفذي الهجمات،  4 بلجيكيين و3 فرنسيين  وعراقيان، ارتكبوا أيضا "هجمات" في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في  سوريا من بينها قطع رؤوس أسرى او إطلاق النار على رؤوس أسرى أثناء  ركوعهم، ولم يتسن على الفور التأكد من صدقية التسجيل المصور.

كما يتضمن الشريط المصور مشاهد من هجمات باريس، والعمليات الأمنية التي  نفَّذتها القوات الخاصة الفرنسية إثر الهجمات.

وهدد تنظيم الدولة خلال الشريط المصور بمهاجمة بريطانيا، ورئيس الوزراء ديفيد  كاميرون.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الاثنين أن أي تهديد "لن يخيف" بلاده، تعليقا على شريط الفيديو المنسوب لتنظيم الدولة الاسلامية. وقال هولاند، لصحفيين على هامش زيارة رسمية إلى نيودلهي، "لن يخيفنا شيء، لا يمكن لأي تهديد أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله في المعركة ضد الإرهاب".

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)