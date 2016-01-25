فيديو.. جنوب السودان يعاني ويلات الجوع

بعد تشرد نحو 20 بالمئة من السكان جراء الصراعات المسلحة في جنوب السودان ، تسعى الأمم المتحدة لتوفير 1.3 مليار دولار كمساعدات لمليون ونصف المليون شخص يعانون ويلات التشرد والجوع.

ولاقى أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم وشُرد 2.3 مليون شخص آخرين منذ تفجر الحرب الأهلية في البلاد في ديسمبر كانون الأول 2013 عندما اشتبك جنود موالون للرئيس سلفا كير مع قوات تدعم نائبه السابق ريك مشار.

يوضح التصنيف المرحلي الجديد للأمن الغذائي لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن الصراع المستمر في جنوب السودان خلّف نحو 3.9 ملايين شخص – واحد تقريبا من كل ثلاثة- يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي منذ سبتمبر أيلول 2015 بينهم نحو 30 ألف شخص يواجهون مستوى كارثي للأمن الغذائي.

تذكر تقديرات رسمية أن هناك أكثر من 680 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية بينهم 230 ألفا يعانون من سوء حاد في التغذية."

وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 600 ألف طفل أعمارهم دون الخامسة يعانون بالفعل من سوء تغذية ، ويتخذ القتال في أغلبه منحى عرقيا بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.

ولا يلوح في الأفق إحراز تقدم سريع بشأن اتفاق السلام الموقع العام الماضي إذ يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق والتباطؤ إزاء الخطط الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، فيما تدمر الحرب اقتصاد جنوب السودان ما أدى إلى تقليص إنتاج النفط الذي يمول معظم الإنفاق العام.