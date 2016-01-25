فيديو: جامعيون بقطر يصممون تطبيقات للهاتف المحمول

في سباق مع الزمن على مدى 24 ساعة تنافس طلاب في العاصمة القطرية الدوحة لتصميم وتنفيذ تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة وشبكة الانترنت.

سمح لطلاب الجامعات القطرية أو جامعات المنطقة بالمشاركة في المسابقة فرادى أو في فرق لتنفيذ التطبيق الذي يقدمونه للجنة من المحكمين ولزملائهم طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر.

وقالت فرجانة صلاح الدين رئيسة نادي كارنيجي أبس الذي يديره الطلاب ويُنظم المسابقة السنوية التي تدعى هاكاثون إنها مناسبة رائعة ليختبر الطلاب مهاراتهم ، والهاكاثون هو اجتماع لمبرمجي الكمبيوتر والمصممين وغيرهم لتطوير البرمجيات.

أضافت فرجانة "منذ عامي الأول في الجامعة وأنا أشارك في الهاكاثون، شعرت بأن ذلك فرصة رائعة للطلاب ليتعلموا شيئا في غضون 24 ساعة لتوسيع مداركهم ، لأن معظم الطلاب لم يسبق لهم استخدام ذلك في عملهم المدرسي أو دورات العمل بغض النظر عن المكتبات أو التطبيقات أو الأكواد التي يستخدمونها، انهم يتعلمون أمورا جديدة في غضون 24 ساعة ثم يطبقونها، بالتالي فهذا مثل شئ يدفعهم ويمكن أن تمثل الكثير من هذه الأفكار بالفعل بذرة لمشروعات جديدة."

وبعد أن يُصمم الطلاب تطبيقهم في الوقت المخصص يقدمون أفكارهم للجنة التحكيم المؤلفة من محترفين من القطاعين الرقمي والتكنولوجي.

ويتنافس المشاركون في الهاكاثون في أربع فئات هي أفضل تصميم وأفضل تطبيق تجاري وأفضل مصمم جديد وأفضل تطبيق فني. ويسعى المنظمون لتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات.

وشملت التطبيقات التي عُرضت في الهاكاثون تطبيقا لطهي طعام صحي وآخر لمساعدة مستخدميه في العثور على رفيق في القاعة ، فيما صممت طالبة بجامعة كارنيجي ميلون قطر تدعى عائشة حسن تطبيقا يساعد من يحتاجون لطوارئ طبية على الوصول للخدمات الصحية بسرعة، بينما طور طالب هندسة كهرباء بجامعة أبوظبي يدعى ياسر عثمان تطبيقا للتشجيع على القيادة الآمنة للسيارات.

وهذه أول سنة يُسمح فيها بمشاركة طلاب من أنحاء قطر والمنطقة في هذا الحدث السنوي الذي يُنظم للعام الرابع، ونُظم الهاكاثون يوم الجمعة (22 يناير كانون الثاني) الى السبت (23 يناير كانون الثاني) وشمل فعاليات متعددة فيما قبل المنافسة وتشكيل الفرق ثم المسابقة وتقديم الفرق.

وتسلم الفائزون في المسابقة جوائز في احتفال لتوزيع الجوائز الخاصة بفئتي افضل تصميم وأفضل تطبيق، شملت التطبيقات الفائزة تطبيق (إيت سمارتر) الذي يسمح لمستخدميه بتصفح الوصفات اعتمادا على المكونات التي لديهم وتطبيق (ستادي بودي) الذي يساعد الطلاب على متابعة إنجاز مهامهم وتقدمهم الدراسي.