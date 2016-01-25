فقدان جهاز مسح استخدم للبحث عن الطائرة الماليزية المختفية

فُقدان الاتصال بالطائرة أصبح مصيرها لغزا محيرا (الجزيرة)

قالت وكالة تتولى جهود البحث عن طائرة ركاب ماليزية مفقودة إنها فقدت جهازا للمسح بالسونار يستخدم لتمشيط بقعة من قاع المحيط يعتقد سقوط الطائرة فيها قبل نحو عامين.

كانت طائرة الخطوط الجوية الماليزية (إم.إتش370) اختفت وعلى متنها 239 شخصا خلال رحلتها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين في مارس/ آذار 2014 لتفجر واحدة من أشد الحوادث غموضا في تاريخ الطيران.

وعثر السبت الماضي على قطعة يشتبه أنها من حطام الطائرة على الساحل الشرقي لجنوب تايلاند؛ لكن خبراء في الطيران نقلوا عن مسؤولين في تايلاند قولهم إنها لا تخص الطائرة على الأرجح.

ويركز البحث بالاستعانة بجهاز السونار على مساحة 120 كيلو مترا مربعا في قاع البحر بأقصى جنوب المحيط الهندي.

وقال مركز تنسيق الوكالة المشترك وهي الهيئة المشرفة على جهود البحث في بيان "إن الجهاز اصطدم ببركان طيني يرتفع 2200 متر عن قاع البحر مما أدى إلى انقطاع الكابل الواصل به".

وأضاف البيان "الجهاز و4500 متر من الكابل انفصلا عن السفينة ويرقدان الآن في قاع البحر.