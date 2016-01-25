فاقد إيرادات النفط الليبية 68 مليار دولار منذ 2013

رجال الإطفاء يحاولون اخماد حريق في صهاريج نفط ليبية. أرشيف. رويترز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "مصطفى صنع الله " (الاثنين) إن تراجع إنتاج البلاد من الخام في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات، أضاع إيرادات قدرها 68 مليار دولار.

وقال صنع الله إن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى 362 ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل يوميا بعد سلسلة هجمات شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على أكبر مرافئ النفط الليبية الأسبوع الماضي.

وأرجع صنع ألله سبب فقدان معظم الإيرادات حرس المنشآت النفطية الذين يسيطرون على منشآت التصدير الرئيسية في الزويتينة، وراس لانوف، والسدر.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ، أن الأضرار والخسائر من جراء تراجع الإنتاج بلغت 68.4 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة وأن أكثر من 70 بالمئة من ذلك الفاقد يرجع إلى حرس المنشآت النفطية.

كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.