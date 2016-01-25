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صور.. ناشطة مصرية تحيي ذكرى ثورة يناير بمسيرة منفردة

25/1/2016

"لساها ثورة يناير" .. شعار رفعته الناشطة المصرية سناء سيف الاثنين أثناء خروجها في مسيرة "منفردة" في الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وبدأت سناء مسيرتها من ميدان "مصطفي محمود" حتى وصلت إلى ميدان التحرير سيرًا على الأقدام وهي ترتدي " تي شيرت"  مكتوبا عليه "لساها ثورة يناير".

ورددت سناء سيف وهي تتجول الشوارع : "زي كل سنة همشي من نفس الطريق لوحدي بس متأكدة إن فيه سنة جايه، آلاف هيرجعوا يمشوه تاني".

واتهمت سناء سيف الإسلام بخرق قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية في أكتوبر 2014 وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لم تكملها حتى خرجت بعفو رئاسي في يونيو الماضي.

وخرج عشرات الآلاف من المصريين في تظاهرات حاشدة من ميدان مصطفى محمود في ثورة يناير 2011 للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.

 

 
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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