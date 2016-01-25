شاهد: مصر.. طلاب يتركون الامتحان هربا من حريق

اشتعلت النيران في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بمنطقة المطرية بالقاهرة، أمس الأحد أثناء أداء الطلاب لامتحانات نصف العام.

واضطر الطلاب إلى ترك الامتحانات هربا من النيران التي أتت على دورين بالمدرسة، وفق شهود العيان.

من جهته، قال اللواء جلال مبارك، رئيس حي المطرية، إنه تمت السيطرة على الحريق، موضحا أن النيران أكلت حوالي 20 من مقاعد الدراسة وبعض النوافذ.

وقالت مواقع محلية مصرية إن سبب الحريق هو مشاجرة عنيفة بين طلاب الصف الأول الثانوي عقب انتهاء الامتحانات، حيث أشعلوا النيران في القمامة المحيطة بأسوار المدرسة.