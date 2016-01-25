شاهد..مأساة المهاجرين جدارية جديدة لبانكسي

قرب السفارة الفرنسية في العاصمة البريطانية لندن، جاء اختيار الفنان البريطاني بانكسي لرسم جداريته الجديدة والتي ألقى فيها الضوء على استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين في مخيم بمدينة كاليه الفرنسية.

يصور بانكسي في الجدارية شعار الدعاية لمسرحية "البؤساء" الموسيقية الشهيرة لكن شخصية كوزيت الرئيسية في المسرحية تظهر في رسم بانكسي وسط سحب من الغاز.

وترك بانكسي إشارة إلى لقطات على موقع يوتيوب لمداهمات نفذتها الشرطة في المخيم هذا الشهر.

كان بانكسي الذي لم تتأكد هويته قط قد رسم جدارية الشهر الماضي لستيف جوبز مؤسس شركة أبل الراحل في مخيم كاليه. وأراد بانكسي بذلك الإشارة إلى أن جوبز ابن مهاجر سافر إلى الولايات المتحدة.

وعرض بانكسي على موقعه الالكتروني أيضا أعمالا أخرى في المدينة الفرنسية التي يعيش فيها آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا أملا في دخول بريطانيا.