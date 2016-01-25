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شاهد: رد فعل "نحلة" أنقذها رجل من الغرق!

25/1/2016

نشرت صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، مقطعاً مصوراً لنحلة تلوح بساقها بشكل مذهل شكراً لرجل أنقذها من الغرق في دلو مياه!

وقام "ديلان غيرمين ترايز" وهو من مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، بتصوير ونشر الفيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدما وجد النحلة ترفع إحدى أرجلها وتلوح بها له.

وكان "ديلان" قد انتشل النحلة من داخل دلو مياه بعدما أوشكت على الغرق ووضعها فوق واحدة من زهرات عباد الشمس كي تجف، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة، حسب الصحيفتين.

وحين رفعت النحلة ذراعها للرجل، تحدث إليها "ديلان" ضاحكاً: "نعم.. ما الأمر سيدتي النحلة؟" وأرفق رده بالفيديو على حسابه بفيسبوك، وكتب عبر حسابه أنه أنقذ نحلة أخرى عقب الحادث بأسبوع.

في حين رأى البعض أن رفع النحلة لساقها ليس تحية ولا شكرا وإنما هو علامة على العدوان، وأن الرجل محظوظ لأن النحلة لم تلسعه.

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