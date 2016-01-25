زيدان يقلل من أهمية أول انتكاسة له كمدرب لريال مدريد

زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد – الجزيرة

قلل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني من أهمية أول انتكاسة له منذ توليه مسؤولية الفريق خلفا لرفائيل بنيتز بعد التعادل 1-1 على ملعب ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وفي ثالث لقاء وأول مباراة بعيدا عن معقل ريال مدريد تأخر فريق المدرب زيدان في الدقيقة السابعة بعد تسديدة رائعة من ألفارو سيخودو، لكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تعادل قبل 19 دقيقة على النهاية.

وتماسك بيتيس أمام هجمات متتالية من ريال مدريد، وتألق الحارس أنطونيو أدان في مواجهة فريقه السابق بعدما أهدر كريستيانو رونالدو، وبنزيمة، وبيبي عدة فرص خطيرة.

وقال زيدان إن فريقه يستحق أكثر من مجرد نقطة واحدة بعد الابتعاد بفارق أربع نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها برشلونة حامل اللقب مع أتليتيكو مدريد.

ويتفوق برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة على أتليتيكو بفارق الأهداف قبل استضافة صاحب المركز الثاني الأسبوع القادم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "سنواصل خطتنا في العمل ونحن نسير على الطريق الصحيح، يجب التركيز على الإيجابيات."

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد ومنتخب فرنسا والذي تولى المسؤولية بعد إقالة بنيتز هذا الشهر "أهدرنا نقطتين وهذا هو الجزء السلبي لكن يجب علينا التفكير أنه يمكننا تجاوز ما حدث وأن نكافح من أجل اللقب حتى النهاية."

ومن المفترض ألا يواجه ريال مدريد صعوبة في مباراتيه القادمتين على أرضه اسبانيول وخارج ملعبه مع غرناطة في الدوري قبل أن يستضيف أتليتيك بيلباو يوم 13 فبراير شباط القادم.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على روما الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد أربعة أيام من لقاء بيلباو.

وقال زيدان (43 عاما) إن ريال مدريد جعل الأمور صعبة بعد بداية ضعيفة أمام بيتيس، وأضاف "بعد ذلك وبعد المباراة التي قدمناها نحن نستحق أكثر من هذا بكثير لكن هذه هي كرة القدم يجب استغلال الفرص المتاحة لم يحالفنا الحظ."