"ذا رفننت" يتصدر عائدات السينما الأمريكية رغم العاصفة

حقق الفيلم 16 مليون دولار في 3711 موقعا

ذكرت تقديرات أن فيلم "ذا رفننت" من بطولة ليوناردو دي كابريو تصدر عائدات شباك التذاكر في الولايات المتحدة على الرغم من آثار العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي في مطلع الأسبوع.

وتسببت العاصفة الثلجية "جوناس" بإقفال دور السينما يوم السبت في مدينة نيويورك وبلتيمور ومدينة واشنطن وفيلادلفيا مما أعاق التوجه إلى دور السينما، وخفض عائداتها لهذا اليوم بنسبة 10 في المئة مع تأثر نحو 400 من دور العرض.

وفتحت عدد من دور السينما أبوابها الأحد في نيويورك غير أن الصقيع سيتسبب بخفض العائدات إلى حد كبير في شمال شرق البلاد.

وحقق فيلم "ذا رفننت" من انتاج شركة فوكس الذي تدور أحداثه في شتاء قاس للغاية عام 1823 عائدات أكثر من فيلم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز" من إنتاج شركة ديزني الذي حصد 14.3 مليون دولار في 3365 موقعا.

وما زال الجزء السابع من سلسلة "ستار وورز" هو الفيلم الذي حقق عائدات قياسية على المستوى المحلي بحصده 880 مليون دولار خلال 38 يوما في الولايات المتحدة وحدها أي أكثر بمئة وعشرين مليون دولار حققها فيلم "أفاتار".

وحل فيلم "رايد ألونج 2" من إنتاج شركة يونيفرسال في المرتبة الثالثة في الأسبوع الثاني لعرضه محققا 13 مليونا في 3192 موقعا، بينما تسببت الظروف الجوية شديدة البرودة في وقف العمل في واقع أبلت بلاء حسنا في مطلع الأسبوع الماضي الذي شهد افتتاح الفيلم.