دي ميستورا : محادثات سوريا قد تبدأ الجمعة في جنيف

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا أنه من المتوقع البدء في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في سوريا يوم الجمعة في جنيف وأن تستغرق ستة أشهر.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي الاثنين أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن الأطراف التي ستُوجه لها الدعوات. وقال إن أولى مراحل المحادثات ستستمر بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتصدي لتنظيم الدولة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وتابع أن القضايا التي ستأتي أيضا ضمن الأولويات ستشمل الحكم الرشيد وإعادة النظر في الدستور ومستقبل الانتخابات التي سترعاها الأمم المتحدة.