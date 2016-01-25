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دعوى ضد مصر أمام الجنائية الدولية لإغلاقها معبر رفح

25/1/2016

فلسطينيون عالقون أمام معبر رفح – الجزيرة نت

أقامت  اليوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.

وقالت المنظمة في بيان أن كلا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشيء للمحكمة.

وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وتقديم المسؤولين للمحاسبة.

وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة  لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية مما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل، بالإضافة إلى قيام السلطات المصرية منذ سبتمبر/أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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