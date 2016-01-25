دراسة بريطانية لعلاج السرطان بدون كيماوي

أعد باحثون بريطانيون دراسة لمعرفة أسباب تطور الأورام في خطوة قد تحمل أملا جديدا لإيجاد بديل للعلاج الكيميائي لمرض السرطان.

وبدأ الباحثون إجراء تحليل الحمض النووي لأول المشاركين في الدراسة التي تحمل اسم "مئة ألف جينوم".

وعلم الجينوم هو أحد فروع علم الوراثة المتعلق بدراسة كامل المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية.

وتشمل الدراسة الجديدة التي تجريها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، فحص الحمض النووي لآلاف المرضى، للمساعدة في اكتشاف علاجات دقيقة وفهم تطور الأورام ، وتهدف الدراسة إلى محاولة فهم التحولات التي تؤدي إلى المرض، وكذلك تحديد الأدوية المناسبة لاستهداف الأورام.

ويقول الدكتور جوليان بارويل، استشاري الجينات في مستشفى ليستر الجامعي إنه "يمكن اعتبار هذه الخطوة هي الأولى نحو نهاية العلاج الكيميائي، وأول خطوة نحو العلاج الجينومي وإذا نجحت، فإنها ستسمح بالتعرف على طبيعة الأورام بشكل منفرد، والعلاجات المناسبة لكل حالة".

وقد لا يستفيد كل المرضى من الدراسة، لكن فهم تحولات الحمض النووي ستسمح بتطوير "علاجات دقيقة" تستهدف نقاط الضعف في الورم كما يهدف المشروع إلى الكشف عن أسباب تطور الورم ، وينقسم المشروع إلى قسمين، أحدهما للسرطان، والآخر للأمراض النادرة.