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حماس :ترتيبات لعقد لقاء مع "فتح " لتطبيق المصالحة

25/1/2016

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

كشف اسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس وجود ترتيبات لعقد لقاء قريب مع حركة "فتح" في العاصمة القطرية "الدوحة"، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014.

 وقال  رضوان في تصريح خاص لـوكالة أنباء "الأناضول" إن لقاءً قريبا سيجمع بين قيادات حركتي حماس وفتح في الدوحة لبحث تطبيق اتفاق المصالحة.

ورفض رضوان الإشارة إلى موعد اللقاء، مكتفيا بالقول إنه "سيتم في أقرب وقت، ويجري الترتيبات لعقده ".

وأضاف: "هناك جهود مكثفة ومتواصلة مع حركة فتح، لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، واللقاء القادم سيركز على إزالة العقبات أمام الاتفاقيات الموقعة سابقا".

وتابع: "ليس من الوارد الدخول في اتفاقيات جديدة، نحن ذاهبون لتطبيق اتفاق المصالحة، ووضع الآليات لتنفيذه".

وكان "إسماعيل هنية" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قال في تصريحات صحفية السبت الماضي إن حركته تسعى لتطبيق اتفاق المصالحة لإنهاء معاناة قطاع غزة المحاصر للعام العاشر على التوالي.

وسبق لهنية أن أكد خلال خطبة الجمعة قبل الماضية أن حركة حماس ملتزمة بكل الاتفاقيات التي وقعتها من أجل اتمام المصالحة.

يذكر أن حركتي حماس وفتح وقعتا يوم 23 من أبريل/نيسان 2014 اتفاقا للمصالحة، وأدت حكومة الوفاق في 2 من يونيو/حزيران من العام نفسه اليمين الدستورية أمام الرئيس "محمود عباس" لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين وسط تبادل مستمر للاتهامات والتراشق الإعلامي.

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