تونسيون للرئيس المصري: التفت إلى بلادك أولا

انتقد تونسيون تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث الأخيرة في تونس.

وكان الرئيس المصري دعا السبت، الشعب التونسي إلى الحفاظ على بلادهم التي تشهد احتجاجات واسعة بسبب البطالة والأوضاع الاقتصادية.

وقال السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير: "إنني لا أتدخل في الشأن الداخلي للأشقاء في تونس لكن أقول لكل الشعب التونسي الظروف الاقتصادية صعبة للغاية على كل العالم حافظوا على بلدكم".

وعبّر تونسيون عن استغرابهم لتصريحات الرئيس المصري قائلين:" يجب على السيسي أن يلتفت إلى بلاده أولا"، مضيفين أن السيسي انقلب على ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر وأزاح أول رئيس منتخب في تاريخها ولا يجب عليها نصح الآخرين.