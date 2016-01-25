تقدم للجيش العراقي بالفلوجة ومقتل 42 مسلحا

قوات الجيش العراقي في الفلوجة – أرشيف

قال الجيش العراقي إن القوات الأمنية قتلت نحو 42 عنصرا تابعا لتنظيم الدولة خلال عمليات تحرير مناطق جنوبي الفلوجة.

وأشار بيان لغرفة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تمكنت من قتل 18 مسلحا ينتمون لـ "تنظيم الدولة" وتدمير مركبتين في منطقة "البو شجل"، كما قتل 22 عنصرا من التنظيم، ومعالجة 20 عبوة ناسفة، في منطقتي النعيمية و جسر التفاحة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية في مناطق الكرمة و ناظم التقسيم تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم الدولة وجرح ثلاثة وتفكيك 41 عبوة ناسفة ، كما تم تفكيك 5 عبوات ناسفة في منطقة داود الحسن شمالي بغداد، فيما تمكنت قوة أمنية أخرى من إلقاء القبض على أحد العناصر أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة في منطقة حي الإعلام ببغداد، في حين تم ضبط وتفكيك 6 عبوات ناسفة ومواد متفجرة في منطقة سبع قصور وتفكيك عبوة ناسفة في منطقة حي الوحدة جنوبي بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تم قتل ستة من قادة تنظيم الدولة جنوب الموصل في غارة جوية ، كما أشار مصدر أمني إلى أن طائرات التحالف الدولي شنت غارات على جنوب الموصل.