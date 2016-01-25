البث الحي
منوعات

تقدم للجيش العراقي بالفلوجة ومقتل 42 مسلحا

25/1/2016

قوات الجيش العراقي في الفلوجة – أرشيف

قال الجيش العراقي إن القوات الأمنية قتلت نحو  42 عنصرا  تابعا لتنظيم  الدولة خلال عمليات تحرير مناطق جنوبي الفلوجة.

وأشار بيان لغرفة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تمكنت من قتل 18 مسلحا ينتمون لـ "تنظيم الدولة" وتدمير مركبتين في منطقة "البو شجل"، كما قتل 22 عنصرا من التنظيم، ومعالجة 20 عبوة ناسفة، في منطقتي النعيمية و جسر التفاحة.

وأضاف  البيان أن القوات الأمنية في مناطق الكرمة و ناظم التقسيم تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم الدولة وجرح ثلاثة وتفكيك 41 عبوة ناسفة ، كما تم تفكيك 5 عبوات ناسفة في منطقة داود الحسن شمالي بغداد، فيما تمكنت قوة أمنية أخرى من إلقاء القبض على أحد العناصر أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة في منطقة حي الإعلام ببغداد، في حين تم ضبط وتفكيك 6 عبوات ناسفة ومواد متفجرة في منطقة سبع قصور وتفكيك عبوة ناسفة في منطقة حي الوحدة جنوبي بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تم  قتل ستة من قادة تنظيم الدولة جنوب الموصل في غارة جوية ، كما أشار مصدر أمني إلى أن طائرات التحالف الدولي شنت غارات على جنوب الموصل.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)