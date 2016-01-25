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تركيا توقف10 أشخاص تشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة

25/1/2016
 

أفراد من الأمن التركي – أرشيفية

أوقفت السلطات التركية اليوم الاثنين، 10 أشخاص في العاصمة أنقرة، بشبهة تجنيدهم عناصر مقاتلة لتنظيم الدولة ولصلتهم بعمليات "إرهابية للتنظيم ".

وشنت فرق مكافحة الإرهاب، في وقت مبكر من صباح اليوم، حملة مداهمات متزامنة على أماكن تواجد المشتبهين، وذلك بعد مراقبتهم لفترة طويلة.

وعثرت فرق مكافحة الإرهاب بحوزة المشتبهين، أثناء عملية المداهمة، على بنادق صيد غير مر خصة، وأسلحة خفيفة، إضافة إلى وثائق تتعلق بفعاليات التنظيم.

وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمشتبهين، تمّ اقتيادهم إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنقرة، وذلك لإجراء التحقيقات معهم.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت عشرات الأشخاص في أوقات سابقة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة ، ومن بينهم 14 مصريا كانت قد اعتقلتهم قوات مكافحة الإرهاب التركية قبل أسبوعين.

وكان تنظيم الدولة تبنى عددا من التفجيرات داخل الأراضي التركية ومن بينها التفجير الأخير الذي وقع بساحة سلطان أحمد السياحية في قلب مدينة إسطنبول والذي أوقع عشرة قتلى معظمهم من السياح الألمان، وأكدت السلطات التركية أن منفذ العملية عضو بتنظيم الدولة وأنه سوري الجنسية.

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