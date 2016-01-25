بعد "يسقط حكم العسكر" التحرير يهتف " يا سيسي يا بطل"

فتح اليوم الاثنين ميدان التحرير أمام العشرات من أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورفع أنصار السيسي أعلام مصر، ورددوا هتافات: " سيسي سيسي يا بطل، و يا أبو دبوره ونسر وكاب، احنا في عرضك من الإرهاب، تحيا مصر.. والجيش والشعب إيد واحدة".

ويشار إلى أن قوات الأمن المصرية أغلقت ميدان التحرير تحسبا لأي مظاهرات مناهضة للسلطة ولحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الخامسة لانطلاق ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتحولت الميادين الرئيسية في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات إلى ثكنات عسكرية نظرا لتكدس الجنود وأفراد الأمن بها.