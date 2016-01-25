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الصين تتوقع ارتفاع معدل المواليد ثلاثة ملايين هذا العام

25/1/2016

عشرون مليون مولود في الصين عام 2016 – أرشيف

توقع خبراء في اللجنة الوطنية للصحة وتخطيط الأسرة في الصين وصول عدد مواليد هذا العام إلى عشرين مليون طفل، بزيادة تقدر بثلاثة ملايين طفل عن المعدل السنوي، وذلك بعد قرار الحكومة الصينية تغيير سياسة ولادة طفل واحد المطبقة منذ 35 عاما، والسماح للأسر بإنجاب طفلين.

ووصل عدد المواليد السنوي عام 2014 إلى نحو 16 مليونا و870 ألف مولود.

وقال الخبراء إن السياسة الجديدة ستزيد الطلب على خدمات رعاية الأمومة وستفتح الباب لمشاريع جديدة في مجال رعاية الأمومة والطفولة، حيث بدأت سلسلة محاضرات لرئيسات الممرضات لتجديد المعلومات بشأن كيفية الاعتناء بالأمهات والمواليد الجدد.

وتعد المحاضرات خطوة استباقية بدأتها بعض مراكز التدريب في العاصمة بكين استعدادا لاستقبال الزيادات في المواليد الجدد، وذلك لوجود توقعات بأن تقدم نساء فوق سن الأربعين على الحمل.

وفتحت سياسة إنجاب طفلين بالصين باب ربح لصناعة الملابس والدمى ومنتجات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء والأطفال، وسط أجواء من التفاؤل، لأن تطبيق القرار يتزامن مع عام القرد الذي يرمز للأمل حسب المعتقدات الصينية.

ويقدر خبراء في التوزيع السكاني عدد الأمهات الجدد في بكين وحدها لهذا العام بنحو 320 ألفا، بما يعني أن العاصمة الصينية ستحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف ممرضة متمرسة، موضحين في الوقت نفسه أن هذه السياسة لن تحدث فرقا كبيرا في انخفاض معدل المواليد وبنية الأسرة.

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