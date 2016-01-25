البرلمان الليبي يرفض حكومة الوفاق الوطني

البرلمان الليبي _ أرشيف

رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا في تصويت أجري الاثنين خطة تدعمها الأمم المتحدة تقضي بتشكيل حكومة وحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.

أكد عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي، أن المجلس قرر في جلسته الاثنين رفض تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وقال العريبي في تصريحات صحفية إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بلغ 104 نائبا صوَّت منهم على رفض حكومة الوفاق 97 نائبًا، كما قرر المجلس إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بغالبية 89 صوتًا.

كان المجلس الرئاسي الليبي قد شكل حكومة وفاق وطني بموجب اتفاق الصخيرات بالمغرب الذي وافقت عليه أطراف الحوار الليبي الشهر الماضي .

وبحسب الاتفاق ، تقود حكومة الوفاق الوطني المكونة من 32عضوا مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام من توليها السلطة.

كانت نقاشات ساخنة دارت في اجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتونس، عن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، كونها تعتبر المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بعد 20 يومًا من التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.