البرد يقتل أكثر من 50 شخصا في تايوان

موجة من الصقيع تجتاح مناطق عدة في العالم

توفي أكثر من 50 شخصا في تايوان جراء انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في 44 عاما – بحسب مكتب الأرصاد الجوية .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العديد من الوفيات نجمت عن انخفاض حاد في حرارة الجسم أو مشاكل في القلب بسبب الشعور المفاجئ ببرودة الطقس، مضيفة أن السلطات حثت المواطنين وخاصة كبار السن على الحفاظ على الدفء والبقاء بعيدا عن البرد.

كان مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان قال إن درجات الحرارة في مدينة "تايبيه" قد وصلت إلى أربع درجات مئوية (الأحد) وهى أدنى درجة حرارة يتم تسجيلها بالبلاد في نحو 44 عاما.

كان العديد من مناطق العالم تعرضت في الآونة الأخيرة لموجات من البرد الشديد وتساقط الثلوج الكثيفة ما أودى بحياة عشرات الأشخاص .