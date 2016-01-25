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البرد يقتل أكثر من 50 شخصا في تايوان

25/1/2016

موجة من الصقيع تجتاح مناطق عدة في العالم

توفي أكثر من 50 شخصا في تايوان جراء انخفاض درجات الحرارة  إلى أدنى مستوياتها في 44 عاما – بحسب مكتب الأرصاد الجوية .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العديد من الوفيات نجمت عن انخفاض حاد في حرارة الجسم أو مشاكل في القلب بسبب الشعور المفاجئ ببرودة الطقس، مضيفة أن السلطات حثت المواطنين وخاصة كبار السن على الحفاظ على الدفء والبقاء بعيدا عن البرد.

كان مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان قال إن درجات الحرارة في مدينة "تايبيه" قد وصلت إلى أربع درجات مئوية (الأحد) وهى أدنى درجة حرارة يتم تسجيلها بالبلاد في نحو  44 عاما.

كان العديد من مناطق العالم تعرضت في الآونة الأخيرة لموجات من البرد الشديد وتساقط الثلوج الكثيفة ما أودى بحياة عشرات الأشخاص .

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