استشهاد فلسطينيين برصاص "الاحتلال " في الضفة الغربية

صورة الشابين بعد استشهادهما

استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن شابين فلسطينيين أقدما على طعن امرأتين تبلغان 40 و58 عاما، ما أدى إلى إصابة إحداهما بجروح خطرة فيما أصيبت الأخرى بجروح طفيفة في متجر بقالة في مستوطنة بيت حورن برام الله بالضفة الغربية.

وأضافت أن حراس الأمن في المستوطنة أطلقوا النار على الشابين ما أدى إلى استشهادهما.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ مطلع أكتوبر2015 ،على خلفية انتفاض الآلاف من الشباب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال بعد قيام مئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية .

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية انتفاضة الطعن في أكتوبر 2015 وصل إلى 144 شهيدا حتى مطلع يناير الجاري.

وتتصدّر مدينة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد شهدائها الذين ارتقوا في "انتفاضة القدس"؛ حيث بلغ عددهم 42 فلسطينياً، تليها القدس باستشهاد 35 مواطناً، ثم قطاع غزة بواقع 22 شهيداً، فرام الله والبيرة التي قضى 16 من أبنائها شهداء، وجنين بواقع عشرة شهداء، ونابلس بواقع ثمانية، وطولكرم التي ارتقى فيها شهيدان، وشهيد واحد في كل من سلفيت وقلقيلية والنقب المحتل.