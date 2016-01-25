إلغاء مناظرة بين مرشحين لرئاسة الفيفا

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قرر البرلمان الأوروبي الاثنين إلغاء المناظرة التي كانت مقررة بين المرشحين لرئاسة الـ"فيفا"، وذلك بعد انسحاب الأمير الأردني علي بن الحسين والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل في الدقيقة الأخيرة.

وصدر عن منظمي المناظرة المجموعة البرلمانية "سبورت غروب" وحملة "نيو فيفا ناو" بياناً جاء فيه: "نأسف على هذا القرار الذي يبعث بإشارة سلبية أخرى. المنتدى الذي كان مقرراً مع المرشحين لرئاسة الفيفا لن يقام في نهاية المطاف بعد انسحاب الأمير علي وطوكيو سيكسويل في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف البيان: "هذه الانتخابات يجب أن تشكل فرصة للإتيان بالمزيد من الشفافية، الأخلاقيات والحوكمة الجيدة إلى أعلى مستويات فيفا، لكن ما حصل (إلغاء المناظرة) يشكل فرصة أخرى ضائعة وإشارة سلبية إلى جميع الاتحادات ومشجعين كرة القدم النظيفة".

وكان من المفترض أن تقام المناظرة غدا الأربعاء في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل لكنها أُلغيت بعد أن بقي الفرنسي جيروم شامبانيي المرشح الوحيد الذي لم ينسحب منها.

وأعرب الأمير علي عن خيبته لإلغاء المناظرة بحسب ما أكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس، فيما كشف متحدث باسم إينفانتينو أن الأخير كان "سعيداً من حيث المبدأ" بالمشاركة في المناظرة.

وسبق أن أُلغيت مناظرة تلفزيونية على شبكة "اي اس بي ان" الأميركية الرياضية بسبب قرار ثلاثة من المرشحين بعدم المشاركة وهم اينفانتينو وسيكسويل والشيخ سلمان.