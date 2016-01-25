إغلاق المدارس في لبنان بسبب عاصفة ثلجية

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أغلقت المدارس الرسمية والخاصة في لبنان أبوابها (الاثنين)، بسبب العاصفة الثلجية "تالاسا" التي تضرب البلاد محملة بالثلوج والصقيع منذ أمس الأحد، حيث غطت الثلوج المناطق اللبنانية، بداية من ارتفاع 600 متر عن سطح البحر .

وكان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني "الياس بو صعب" قرر أمس إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة اليوم الاثنين، بسبب العاصفة الثلجية "تلاسا ".

وحاصرت الثلوج والجليد العديد من المناطق والقرى الجبلية اللبنانية، مع تدنٍ ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا مع احتمال سقوط أمطار وثلوج متفرقة وخفيفة على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر وانخفاض في درجات الحرارة يتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الخفيفة لتلامس 400 متر في شمال البلاد ويكون الجليد على الطرقات فوق 600 متر.

ويستمر الطقس غداً الثلاثاء ، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، غائماً جزئياً مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، وتكوين طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية، مع احتمال تساقط بعض الثلوج الصباحية المتفرقة، خاصة على المرتفعات الجنوبية التي تعلو عن 600 متر، على أن تنحسر العاصفة "تلاسا " بعد غد الأربعاء .