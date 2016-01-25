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إطلاق اسم أبو تريكة على ميدان في قطاع غزة

25/1/2016

 

اطلاق اسم ابو تريكة على ميدان بقطاع غزة

أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، "عبد السلام هنية"، أنه سيتم إطلاق اسم نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المعتزل "محمد أبو تريكة"  والملقب بالماجيكو على أحد ميادين قطاع غزة، تقديراً لمساندته الدائمة للقضية الفلسطينية.

وقال هنية، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، "محمد أبو تريكة ضرب مثالاً رائعاً في الوفاء والإخلاص للقضية الفلسطينية، بعدما أوصى بوضع قميصه الشهير الذى يحمل عبارة تعاطفاً مع غزة في الكفن".

ووجه حديثه لأبو تريكة قائلا  "تعجز الكلمات عن وصف ما فعلته يا ابن مصر العظيمة، غزة تعشقك وتعبر لك عن تقديرها لك". كما كشف عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إقامة "جدارية" لمحمد أبو تريكة بملعب "اليرموك".

وكان أبو تريكة قد أوصى خلال كلمته في حفل جائزة الكرة الذهبية الجزائرية، بأن يوضع القميص الذي كتب عليه "تعاطفا مع غزة" خلال  نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2008، مع كفنه عند مماته.

وأشار أبو تريكة إلى أن للعرب عدوًا واحدًا ظاهرًا في إشارة إلى إسرائيل، داعيا  الجميع إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية.

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