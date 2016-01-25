أزمة المهاجرين تهدد اليونان بالطرد من "شينجن"

تهديدات أوروبية لليونان بالطرد من "شينجين"

حث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليونان على بذل المزيد الجهد للسيطرة على تدفق اللاجئين ، وهدد بعضهم بطردها من منطقة "شينجن".

كانت اليونان استقبلت أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في محطة أولى إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم سيطرتها على تدفقات الواصلين الجدد التي لم تظهر دلائل تذكر على تراجعها في أشهر الشتاء.

واتخذ الاتحاد خطوات عديدة لتقديم مساعدات مالية لأثينا التي تعاني من نقص السيولة من أجل التعامل مع الأزمة، لكن العديد من الدول الأعضاء تعتقد ان أثينا لا تستخدم ذلك بالشكل الكافي، فمن بين خمسة مراكز "نقاط ساخنة" كان من المقرر اقامتها للمهاجرين الواصلين إلى اليونان لا يعمل حاليا سوى واحد فقط.

وتحت وطأة التدفقات الكبيرة كثيرا ما يترك مسؤولو إنفاذ القانون اليونانيون المهاجرين لمواصلة طريقهم عبر أوروبا بدلا من إبقائهم على الأراضي اليونانية لإتمام إجراءات التسجيل وهي الخطوة الأولى الضرورية التي حددها الاتحاد الأوروبي قبل السماح للمهاجرين بمواصلة السفر.