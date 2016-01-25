أبو تريكة يوصي بوضع قميص "تعاطفا مع غزة" في كفنه

كشف أسطورة الكرة المصرية ونجم العرب محمد أبو تريكة، خلال كلمته في حفل جائزة الكرة الذهبية الجزائرية، أنه أوصى بأن يوضع القميص الذي كتب عليه "تعاطفا مع غزة" خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2008، مع كفنه عند مماته.

وأشار أبو تريكة إلى أن للعرب عدوًا واحدًا ظاهرًا في إشارة إلى إسرائيل، داعيا الجميع إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية.

ودعا نجم الكرة العربية السابق، اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، إلى مغادرة ناديه الحالي ليستر الإنجليزي نحو فريق أخر يمكنه من تطوير مستواه.

وقال أبو تريكة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية الأحد على هامش حفل الكرة الذهبية الجزائرية، " أرى أن الأفضل لمحرز أن يغادر ليستر، لأن الانضمام لفريق جديد يقوده مدرب أخر يحفز اللاعب على تطوير مستواه والتقدم إلى الأمام".

وأكد أبو تريكة أن الكرة العربية في تطور مستشهدا باحتراف الجزائريين إسلام سليماني، والعربي هلال (سوداني)، والمصريين محمد صلاح ومحمد النني في أوربا، وهي الفرصة التي لم تتح أمام لاعبي جيله كما قال، كما تمنى أن تستهدف المنتخبات والأندية العربية التتويج بالألقاب الجماعية، وأن لا تكتفي بالأدوار الثانوية.

وقلل أبو تريكة من تداعيات المواجهة الفاصلة التي جمعت منتخبي مصر والجزائر المؤهلة لمونديال 2010، مؤكدا أن زملاءه في المنتخب لم يطلقوا تصريحات مسيئة للجزائر.

يذكر أن أبو تريكة تولى تسليم جائزة الكرة الذهبية الجزائرية لرياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي، كما حظي بتكريم خاص من قبل صحيفة "الهداف" حيث تسلم جائزة رمزية من يد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر.