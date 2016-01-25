أبو تريكة يوصى بوضع قميص "تضامنا مع غزة" مع كفنه

دعا محمد أبو تريكة أسطورة نادي الأهلي المصري ونجم الكرة العربية السابق، الدولي الجزائري رياض محرز، إلى مغادرة ناديه الحالي ليستر الانجليزي نحو فريق أخر يمكنه من تطوير مستواه

وقال أبو تريكة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية أمس على هامش حفل الكرة الذهبية الجزائرية " أرى أن الأفضل لمحرز أن يغادر ليستر، لأن الانضمام لفريق جديد يقوده مدرب أخر يحفز اللاعب على تطوير مستواه والتقدم إلى الأمام".

وأكد أبو تريكة أن الكرة العربية في تطور مستشهدا باحتراف الجزائريين إسلام سليماني والعربي هلال سوداني والمصريين محمد صلاح ومحمد النني في أوروبا، وهي الفرصة التي لم تتح أمام لاعبي جيله كما قال، كما تمنى أن تستهدف المنتخبات والأندية العربية التتويج بالألقاب الجماعية وان لا تكتفي بالأدوار الثانوية.

وقلل أبو تريكة من تداعيات المواجهة الفاصلة التي جمعت منتخبي مصر والجزائر المؤهلة لمونديال 2010، مؤكدا أن زملائه في المنتخب لم يطلقوا تصريحات مسيئة للجزائر.

من جهة أخرى، كشف أبو تريكة خلال كلمته في حفل جائزة الكرة الذهبية الجزائرية انه أوصى بأن يوضع القميص الذي كتب عليه "تضامنا مع غزة" خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2008، مع كفنه عند مماته.

وأشار أبو تريكة أن للعرب عدو واحد ظاهر في إشارة إلى إسرائيل داعيا الجميع إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية.

يذكر أن أبو تريكة تولى تسليم جائزة الكرة الذهبية الجزائر لرياض محرز نجم ليستر سيتي الانجليزي، كما حظي بتكريم خاص من قبل صحيفة "الهداف" حيث تسلم جائزة رمزية من يد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر.