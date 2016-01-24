"3000 ليلة" يفتتح مهرجان الأقصر للسينما

الفيلم يحكي معاناة شابة فلسطينية بسجون الاحتلال

تنطلق مساء السبت المقبل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الاقصر الدولي للسينما المصرية والأوربية بالفيلم الفلسطيني "3000 ليلة" الذي يتحدث عن تدهور أوضاع السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال.

الفيلم سيناريو وإخراج مي المصري، وبطولة ميساء عبدالهادي ونادرة عمران ورائدة أدون, ويحكي قصة شابة فلسطينية هي "ليال" تعتقلها قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس (عام 1980) ثم يتم استجوابها بشأن تقديمها المساعدة لشاب فلسطيني أصيب في اشتباكات مع قوات الاحتلال ونقلته بسيارتها، ويصدر عليها حكم بالسجن ثماني سنوات، وتنقل إلى سجن إسرائيلي شديد الحراسة لتقيم مع مجموعة من الفلسطينيات والإسرائيليات المحبوسات بموجب جرائم جنائية.

تتعرض "ليال" لضغوط كثيرة من جانب سجانة إسرائيلية لتقبل التعاون مع إدارة السجن في التجسس على زميلاتها السجينات الفلسطينيات، ومن بينهن "سناء" التي فقدت ذراعها الأيسر خلال إحدى العمليات، وهي الأكثر حنكة وخبرة بالسجن، وتتشكك من البداية في مسلك "ليال".

أما الإسرائيليات فمنهن مدمنة مخدرات وقاتلة، وهنّ يبدين نحوها ونحو الفلسطينيات عموما مشاعر عنصرية واضحة. لكن "ليال" تنجح في اكتساب ثقة اللصة المدمنة "شالوميت" الإسرائيلية بعد أن تساعدها عند تعرضها لأزمة صحية، وسرعان ما تكتشف "ليال" أنها حامل ويتعين عليها إنجاب طفلها في السجن.

وتضع "ليال" ابنها "نور" الذي يكبر تدريجيا داخل المعتقل الإسرائيلي، وتزداد الضغوط عليها لكي لا تشارك في الإضراب الذي تنظمه السجينات الفلسطينيات احتجاجا على مذبحة صبرا وشاتيلا التي عرفن عنها من خلال قصاصة صحفية أتت بها "شالوميت" إلى "ليال" وعندما تحسم أمرها وتشارك في الإضراب ينتزع الحراس ابنها منها. .

وقد أنهت سلطات محافظة الأقصر بصعيد مصر، استعداداتها لاستضافة الفعاليات التي تنطلق من وسط المعالم الفرعونية بالمدينة، ضمن جهود إحياء السياحة التي تأثرت كثيرا بالأوضاع الأمنية والسياسية في مصر.

وتستمر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للسينما حتى الخامس من فبراير/شباط المقبل, وتشهد مشاركة العديد من الأفلام في عرضها الأول مثل الفيلم البولندي "عالم جديد" والفيلم الفرنسي "حياة نقية".