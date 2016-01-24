واتس آب يلغي "قرار" الاشتراك السنوي

كشف "جان كوم" المدير التنفيذي لتطبيق "واتس آب" عن سبب إلغاء الاشتراك السنوي في تطبيق واتس آب والذي كان قيمته دولار في لقائه الأخير مع "Wired" وأوضح أن هذه الخطوة لصالح تطور التطبيق.

وقال كوم إن الشركة بعد إلغائها للاشتراك السنوي، ستحصل على عدد أكبر من المستخدمين خاصة في الأسواق المُبتدئة مثل الهند والبرازيل والتي لا تملك طريقة دفع مناسبة عبر البطاقات الائتمانية.

ومن المهم للشركة أن تحصل على أكبر قدر من المستخدمين مثلما تفعل الشركة الأم "فيسبوك" والتي تخدم مليارا و200 مليون مستخدم وتربح جيدا من الإعلانات والخدمات الأخرى.

ومن المتوقّع أن تقدم واتس آب خدمة جديدة للسماح للمطاعم والبنوك والمتاجر المُختلفة بالتواصل مع عملائها على التطبيق وتلقّي الطلبات ومتابعة حالتها وتلقي الشكاوى بطريقة سهلة.