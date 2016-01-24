مدرب منتخب الجزائر ينجو من الموت بالألعاب النارية

أندريه بيار شورمان المدير الفني لمنتخب الجزائر

نجا المدير الفني لمنتخب الجزائر الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاما) "اندريه بيار شورمان " من ألعاب نارية أطلقت باتجاه المكان الذي يجلس فيه بالمقصورة الشرفية لملعب عمر حمادي الذي استضاف المباراة التي تغلب فيها مولودية الجزائر على ضيفه سريع غليزان 1 / صفر اليوم السبت، ضمن المرحلة السابعة عشر من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

وذكر شهود عيان أن إحدى الألعاب النارية أطلقت من المدرجات "البحرية" المقابلة للمقصورة الشرفية لملعب عمر حمادي خلال المباراة التي جمعت مولودية الجزائر بسريع غليزان، لينفجر فوق رأس "اندريه بيار شورمان".

وأكد ذات المصدر أن القدرة الإلهية هي التي جنبت مأساة جديدة في الملاعب الجزائرية بعد نحو عام ونصف من مقتل الكاميروني "ألبرت ايبوسي" مهاجم نادي "شبيبة القبائل" إثر إصابته بمقذوف في نهاية المباراة التي خسرها فريقه من ضيفه اتحاد الجزائر 1 / 2 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وتحدثت مصادر عن مقتل أحد المشجعين قبل سنوات إثر إصابته بأحد الألعاب النارية في ملعب الخامس يوليو خلال مباراة كان مولودية الجزائر طرفا فيها.

وتحظر رابطة دوري المحترفين الجزائري استخدام الألعاب النارية والشماريخ في الملاعب، حيث تقر لوائحها عقوبات تتراوح ما بين لعب المباريات دون جمهور وغرامات مالية على الأندية " المتورطة".