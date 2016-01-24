قطعة حطام تجدد الحديث عن الطائرة الماليزية المفقودة

سيدة فقدت أحد أقربائها في الرحلة في بميكن يوم 6 أغسطس 2015_ رويترز

قال مسؤول محلي في" تايلاند" ( السبت) إن قطعة حطام عثر عليها قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أثارت تكهنات باحتمال أن يكون جزءا من الطائرة الماليزية التي اختفت قبل نحو عامين.

وقال رئيس منطقة باك فانانج "تانيابات باتثيكونجبان" ي تصريحات صحفية إن الأمواج جرفت قطعة معدنية كبيرة في إقليم "ناكون سي ثامارات" وإن قرويين أبلغوا السلطات بالعثور عليها.

وأضاف "أهل القرية عثروا على الحطام وهي قطعة بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين."

وأثار هذا التطور الجديد تكهنات في وسائل الإعلام التايلاندية بأن الحطام قد يكون جزءا من طائرة الرحلة (إم.إتش370) التي اختفت وعلى متنها 239 راكبا خلال رحلة من "كوالالمبور" إلى "بكين" في مارس عام 2014.

ولم يصدر تأكيد رسمي بأن الحطام يخص الطائرة المفقودة.

وأضاف "تانيابات " أن "صيادين قالوا إنها ربما كانت في قاع البحر لمدة لا تزيد عن عام بالنظر للشوائب العالقة بها."

ويعتقد محققون أن أحدهم ربما تعمد تعطيل جهاز الاتصال في الطائرة قبل تغيير مسارها لآلاف الكيلومترات. وكان غالبية ركاب الطائرة من الصينيين. وقالت بكين إنها تتابع هذه التطورات عن كثب.

وكانت قطعة من الطائرة قد ظهرت على شاطئ جزيرة "ريونيون" الفرنسية في يوليو عام 2015 لكن لم يُعثر على أي شيء آخر.