عباس: التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر

عباس: الأجهزة الأمنية تتحرك بأوامر مني ـ رويتز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر على الرغم من مطالبة العديد من الفصائل الفلسطينية بوقفه.

وأضاف عباس خلال لقائه بعدد من الصحفيين في مكتبه برام الله أمس السبت "التنسيق الأمني قائم. حتى هذه اللحظة … نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم نمنع أي عمل بدو يصير هون أو هون (يحدث هنا أو هناك)."

وتابع قائلا "مهمة الامن أن يمنع أو يحول دون اضطراب حبل الأمن. يعني أي أحد يحاول يشتغل ضد الأمن .. متفجرات .. سلاح .. خلايا .. يلقى القبض عليه". ولا يهم إلى أين يذهب بعد ذلك.

وتأتي تصريحات عباس مع دخول المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية شهرها الرابع.

ومنذ بداية أكتوبر تشرين الأول قتلت القوات الإسرائيلية 149 فلسطينيا على الأقل تقول قوات الاحتلال إن بينهم 95 مهاجما. وسقط معظم القتلى الآخرين خلال المظاهرات.

وقتل 25 إسرائيليا في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس نفذها فلسطينيون.

ودافع عباس عن قيام الاجهزة الأمنية في بعض الاحيان بمنع المتظاهرين من الوصول إلى أماكن الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية أو اعتقال اشخاص.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الاجهزة الامنية تريد حماية الفلسطينيين و"حماية البلد".

وأضاف "الاجهزة الامنية تقوم بواجبها بأوامر مني. انا لا أسمح لأحد أن يجرني الى معركة لا أريدها" مشيرا إلى أنه لا يريد خوض معركة عسكرية.

وردا على ما يثار بشأن قضية تعيين نائب له أوضح عباس أن هذا الموضوع قيد البحث والنقاش.