عاصفة ثلجية تقتل 15 وتهدد 85 مليون أمريكي

لقي 15 شخصا على الاقل حتفهم في ست ولايات أميركية بسبب العاصفة الثلجية جوناس التي تهب على شرق الولايات المتحدة، وفق ما قالت مصادر رسمية .

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو جيرسي بشرق الولايات المتحدة، كما فرضت السلطات في نيويورك حظرا على السفر عبر الطرق المحلية السبت، حيث استمر تساقط الثلوج في عاصفة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

ووصل ارتفاع الثلوج صباح السبت لأكثر من 30 سنتيمترا في مناطق من ولايات دالاوير وكنتاكي وميريلاند ونورث كارولينا ونيو جيرسي ونيويورك وبنسلفانيا وتنيسي وفيرجينيا وويست فيرجينيا، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الوطنية. كما هطلت الثلوج بارتفاع أكثر من 70 سنتيمترا في أجزاء من ويست فيرجينيا صباح اليوم السبت.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الامريكية إن 85 مليون شخص يعيشون في مسار العاصفة، حيث تضررت العاصمة واشنطن ومدينة بالتيمور بشكل مباشر.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" أن بعض محطات البنزين في العاصمة الامريكية نفد منها الوقود بعد أن تلقى السكان نصائح بتدبير احتياجاتهم من البنزين بما يكفي 72 ساعة.

وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 6300 رحلة جوية داخلية وخارجية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات جميعها وخاصة مدن الساحل الشرقي.

وهبت هذه العاصفة التي اطلق عليها اسم “سنوزيلا”، على القسم الشرقي من الولايات المتحدة وسجلت مستويات قريبة من القياسية من تساقط الثلوج في واشنطن ونيويورك وباقي المدن الكبرى بالمنطقة.