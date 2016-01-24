البث الحي
منوعات

عاصفة ثلجية تقتل 15 وتهدد 85 مليون أمريكي

24/1/2016

لقي 15 شخصا على الاقل حتفهم في ست ولايات أميركية بسبب العاصفة الثلجية جوناس التي تهب على شرق الولايات المتحدة، وفق ما قالت مصادر رسمية .

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات  الآلاف من الأشخاص  في ولاية نيو جيرسي بشرق الولايات المتحدة، كما فرضت  السلطات في نيويورك حظرا على السفر عبر الطرق المحلية  السبت، حيث  استمر تساقط الثلوج في عاصفة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

ووصل  ارتفاع الثلوج صباح السبت لأكثر من 30 سنتيمترا في مناطق من  ولايات دالاوير وكنتاكي وميريلاند ونورث كارولينا ونيو جيرسي ونيويورك  وبنسلفانيا وتنيسي وفيرجينيا وويست فيرجينيا، بحسب  دائرة الأرصاد  الجوية الوطنية. كما هطلت الثلوج بارتفاع أكثر من 70 سنتيمترا في أجزاء  من ويست فيرجينيا صباح اليوم السبت. 

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الامريكية إن 85 مليون شخص يعيشون في  مسار العاصفة، حيث تضررت العاصمة واشنطن ومدينة بالتيمور بشكل مباشر.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" أن بعض محطات البنزين في العاصمة الامريكية  نفد منها الوقود بعد أن تلقى السكان نصائح بتدبير احتياجاتهم من البنزين  بما يكفي 72 ساعة.

وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 6300 رحلة جوية داخلية وخارجية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات جميعها وخاصة مدن الساحل الشرقي.

 وهبت هذه العاصفة التي اطلق عليها اسم “سنوزيلا”، على القسم الشرقي من الولايات المتحدة وسجلت مستويات قريبة من القياسية من تساقط الثلوج في واشنطن ونيويورك وباقي المدن الكبرى بالمنطقة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)