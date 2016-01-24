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شاهد.. ما علاقة الخل والحناء بالبهاق؟

24/1/2016

قال الدكتور فايز غنّام، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إنه لـم تثـبـت عـلـمـيــاً أية تـأثـيـرات إيـجـابـيـة لـوصـفـات الـعـلاج الشعبـي مثـل الخـل والحناء وغيرها على علاج مرض البهاق.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" (الأحد)، أنه لا صـحــة لـلارتـبـاط بين تـنـاول الأســمــاك والألــبــان والبيض وبين الإصابة بـالـبـهـاق.

وأوضح "غنّام" أن الـبـهاق أحـد أمراض المناعـة الذاتية وثلث حـالات الإصابة بـهـذا الـمـرض تـعـود لأسـبـاب وراثية، كما أنه لا يختلف بين الذكور والإناث.  

ولفت إلى أن 70% مــن خطة عـلاج مريض الـبـهـاق تـعـتـمـد عـلــى نـتـيـجــة الـزيـارة الأولــى للطبيب، لافتاً إلى أن 1% من سكان العام مصابون بالبهاق.

وقال "استشاري الأمراض الجلدية" إن زراعـة الخلايـا تعـد أحدث وسائـل علاج الـبـهـاق، مؤكداً أنها حـقـقـت نـجـاحـاً مـلـحـوظـاً خاصة في علاج الأطراف.

وأشار إلى أنه إذا تخطـى المريـض 15 عامـا من الإصابة ويغطي المرض 30% من الجسـم نلجـأ لتوحيـد لون الجسـم بالكامل. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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