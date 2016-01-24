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شاهد : قوات عراقية تنزع أسلحة عشائر في البصرة

24/1/2016

أرسل العراق فرقة عسكرية مدرعة وقوة ضاربة من الشرطة إلى مدينة البصرة الجنوبية لنزع سلاح السكان وسط صراع شديد بين عشائر طائفية متنافسة.

وتتولى القوات مهمة إعادة الهدوء إلى المناطق الريفية إلى الشمال من المدينة باتجاه حقلي غرب القرنة ومجنون النفطيين.

وقال قائد قيادة عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم جاسم "هذه العمليات هدفها الرئيس نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإلقاء القبض على المطلوبين وفق الجرائم سواء كانت "إرهابية" أو سواء كانت جرائم جنائية. هذه العملية بدأنا بها بشمال البصرة بسبب أكثر النزاعات العشائرية (التي) تكثر في شمال البصرة واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يكون بشمال البصرة".

وأضاف جاسم أن هذه العمليات بدأت لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول بواسطة قوات من البصرة قبل دعمها بفرقة مدرعة من الجيش وقوة ضاربة من الشرطة أرسلتها بغداد في منتصف يناير/ كانون الثاني بعد زيارة قام بها إلى المدينة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال جاسم إن قوات الامن اعتقلت حتى الآن أكثر من 1000 شخص بتهم جنائية وتهم "إرهابية" وضبطت مدافع رشاشة وقذائف مورتر وقذائف صاروخية (آر.بي.جي) وبنادق هجومية ومخابئ ذخيرة كبيرة.

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