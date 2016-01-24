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شاهد : قطعة حطام تثير التساؤلات عن مصير الطائرة الماليزية

24/1/2016

قال خبراء في الطيران ومتحدث حكومي تايلاندي إن قطعة حطام عثر عليها قبالة الساحل الشرقي لجنوب تايلاند أمس (السبت) ليست على الأرجح جزءا من الطائرة الماليزية التي اختفت قبل نحو عامين.
 
وقال أحد المسؤولين هناك إن الأمواج جرفت قطعة معدنية كبيرة في إقليم ناكون وإن قرويين أبلغوا السلطات بالعثور عليها، وأضاف أن أهل القرية عثروا على الحطام وهي قطعة بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين.

وأثار هذا التطور تكهنات في وسائل الإعلام التايلاندية بأن الحطام قد يكون جزءا من طائرة الرحلة (إم.إتش370) التي اختفت وعلى متنها 239 شخصا خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين في مارس/آذار  2014 .
 
وظهرت قطعة من الطائرة على شاطئ جزيرة ريونيون الفرنسية في يوليو/تموز 2015 لكن لم يعثر على أي شيء آخر.
 
وقال خبراء إن التيارات القوية في المحيط الهندي يمكن أن تجرف الحطام لآلاف الكيلومترات، لكن من المستبعد أن يكون الحطام قد انجرف عبر خط الاستواء ليصل إلى نصف الكرة الشمالي.

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