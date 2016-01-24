شاهد: فتاة غزاوية ترسم على الحجارة قصة الكفاح الفلسطيني

قامت الفنانة الفلسطينية "أمل الكحلوت" التي تبلغ من العمر 16 عاما من قطاع غزة بالتعبير عن قصة كفاح الشعب الفلسطيني بطريقة جديدة من خلال رسومات على الحجارة التي تعد من رموز المقاومة واشتهرت معها صفة أطفال الحجارة .

تقول أمل الكحلوت "عشنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وخاصة تلك التي عاصرها أبناء جيلي الذين لم يعيشوا الانتفاضة الأولى الثانية، كنا فقط نسمع عن ذلك، ولكن الانتفاضة الثالثة "في إشارة إلى الوضع الحالي" عشنا تفاصيلها، لذلك كان لها تأثير عليّ ، لذلك وجهت رسوماتي نحو تصوير أحداث الإنتفاضة وتمثيل القضية الفلسطينية على الحجارة".

باستخدام الحجارة ـ تقول أمل ـ إن فنها يمكن أن يتكلم نيابة عن الشعب الفلسطيني والتعبير عن صراعاته بطريقة مختلفة.

وقال والد "أمل" حاتم الكحلوت إنها من سن مبكرة تستخدم الرسومات كاريكاتورية للتعبير عن أفكارها ومشاعرها حول الانتفاضة .