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شاهد..رئيس مجلس الأمة الكويتي يهاجم لاريجاني بسبب السعودية

24/1/2016

أبدى أبدى رئيس مجلس الأمة الكويتي اعتراضه على كلمة رئيس مجلس الشوى الإيراني في مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية بالعراق والتي هاجم فيها المملكة العربية السعودية.

وقال مرزوق الغانم إن ما جاء في كلمة علي لاريجاني بشأن السعودية يعد تدخلا في شؤون المملكة ولا يمكن قبوله.

وأضاف الغانم إن عدم مشاركة السعودية في المؤتمر لا يعني رد غيبتها والدفاع عنها.

كان لاريجاني قد وجه انتقادات خلال كلمته للمملكة على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، وتصديها للحوثيين في اليمن.

وقال الغانم " نحن في حرب مفتوحة مع الإرهاب وعلينا هـزيـمـتـه بتحقيـق العدالـة والقضاء علـى الفساد أولاً".

المصدر : الجزيرة مباشر
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