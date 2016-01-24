شاهد :الحرائق مازالت تستعر في ميناء ليبي رئيسي

لا تزال النيران مشتعلة من أمس السبت في خمسة صهاريج من أصل 13 صهريجا للنفط في ميناء راس لانوف الرئيسي في ليبيا بعد مرور يومين على هجوم لتنظيم الدولة ، وإن أحد الصهاريج على وشك الانهيار.



ولا تزال ليبيا تشهد أعمال عنف واضطرابات بعد نحو خمس سنوات من الثورة التي أسقطت معمر القذافي. وتتصارع حكومتان مدعومتان من فصائل مسلحة في طرابلس وفي شرق البلاد على السلطة والثروة النفطية .



واستغل تنظيم الدولة الفراغ الأمني في ليبيا ووجد لنفسه موطئ قدم في مدينة سرت الساحلية الواقعة إلى الغرب على بعد كيلومتر من ميناء راس لانوف وميناء السدرة المجاور.

وتضررت سبعة صهاريج على الأقل بسبب الحرائق في وقت سابق هذا الشهر. وبعد هجوم أمس الأول الخميس قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل قد تكون عرضة للخطر الآن.



وانخفض إنتاج ليبيا من النفط لأقل من 400 ألف برميل يوميا وهو أقل من ربع الإنتاج قبل 2011 عندما كان يبلغ مليونا و600 ألف برميل يوميا على الرغم من أن بعض حقول النفط والموانئ آمنة نسبيا من الفوضى.