شاهد : إنقاذ 700 لاجئ من البحر المتوسط

وصل 723 لاجئ تم إنقاذهم من القوارب في البحر الأبيض المتوسط مع – جثة لاجئ – على متن السفينة النرويجية "سيم " اليوم الأحد (24 يناير) إلى " ميناء تراباني" على الساحل الغربي لجزيرة صقلية.

و ذكرت وسائل الإعلام المحلية توفي لأسباب طبيعية ، وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ أنه تم إنقاذهم في ست عمليات مختلفة قامت بها فرقة العمل في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الإيطالي.

وقالت وسائل إعلام محلية أن بين المهاجرين 20 من النساء الحوامل و 29 طفل من غير ذويهم.



جدير بالذكر أن الزعماء الأوروبيين المجتمعين في منتجع دافوس السويسري قالوا إن الاتحاد الأوروبي قد ينهار إذا فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على منهج مشترك لتحديات الأزمة وأمن اللاجئين في الأشهر القليلة المقبلة .