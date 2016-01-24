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شاهد: إندونيسي يعيش بذراع من الخردة لإعالة أسرته

24/1/2016

دفعت الحاجة فني لحام إندونيسي إلى اختراع ذراع روبوتية باستخدام قطع من الخردة في ورشته، لتبدو كما لو أنها البطل السينمائي " الرجل الحديدي".

تمكن وايان سوماردانا باستخدام قطع الخردة في ورشته من صناعة ذراع ميكانيكية يساعد على تحريك ذراعه المصابة بالشلل.

تتصل الذراع الميكانيكية بطوق يوضع في الرأس، يقول سوماردانا إنها " تمكنه من ترجمة أفكاره إلى أوامر حركية".

ويقول عامل اللحام الإندونيسي إنه أصيب بسكتة دماغية قبل ستة أشهر تسببت في شلل ذراعه اليسرى، ما دفعه لاختراع الذراع الروبوتية لكسب قوته وإعالة أسرته.

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