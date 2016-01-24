"ذا رفننت" يتصدر عائدات السينما الأمريكية

تصدر فيلم "ذا رفننت" من بطولة ليوناردو دي كابريو عائدات شباك التذاكر في الولايات المتحدة وحقق 16 مليون دولار في 3711 موقعا, على الرغم من آثار العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي.

وتسببت العاصفة الثلجية جوناس بإغلاق دور السينما في مدينة نيويورك وبلتيمور ومدينة واشنطن وفيلادلفيا، ما أعاق التوجه إلى دور السينما وخفض عائداتها بنسبة 10 في المئة مع تأثر نحو 400 من دور العرض.

بهذا يحقق فيلم "ذا رفننت" من إنتاج شركة فوكس الذي تدور أحداثه في شتاء قاس للغاية عام 1823 عائدات أكثر من فيلم "حرب الكواكب" من انتاج شركة ديزني الذي حصد 14.3 مليون دولار في 3365 موقعا.

وحل فيلم "رايد ألونج 2" من إنتاج شركة يونيفرسال في المرتبة الثالثة في الأسبوع الثاني لعرضه محققا 13 مليونا في 3192 موقعا بينما تسببت الظروف الجوية شديدة البرودة في وقف العمل في مواقع أبلت بلاء حسنا في مطلع الأسبوع الماضي الذي شهد افتتاح الفيلم.

وقد فتح عدد من دور السينما أبوابه (الأحد) في نيويورك غير أن الصقيع يتسبب بخفض العائدات إلى حد كبير في شمال شرق البلاد.