"ذا بيج شورت" يفوز بجائزة رابطة المنتجين الأمريكيين

فاز فيلم "ذا بيج شورت" بجائزة رابطة المنتجين الأمريكيين الـ27 لأفضل فيلم، ليصبح بذلك مرشحا بقوة للفوز بإحدى جوائز الأوسكار.

وتمكن الفيلم، الذي تدور أحداثه قبل الأزمة المالية العالمية 2008 ، من التغلب على أفلام "سبوتلايت" و"ذا ريفينانت" و"ذا مارشن".

وقد أدت المغنية ليدي جاجا أغنية " تيل ات هابنس تو يو" المرشحة لجائزة أوسكار ، من فيلم " ذا هانتج جرواند" الوثائقي حول الاغتصاب في الجامعات.

كما فاز مسلسل "غيم أوف ثرونس" (لعبة العروش) بجائزة أفضل مسلسل درامي، في حين فاز مسلسل " ترانسبيرنت "بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

ومنحت "رابطة المنتجين الأمريكيين" وهي من أبرز المؤسسات التي تمثل منتجي الأفلام وبرامج التلفزيون، فيلم "إنسايد آوت" جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة وفيلم "إيمي" أفضل فيلم وثائقي ويدور حول حياة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس، كما أنها كرمت مسلسل "غيم أوف ذا ثرونز" باعتباره أفضل دراما تلفزيونية.

وفي الأعوام الماضية كانت الأفلام التي تحصل على جوائز "رابطة المنتجين الأمريكيين" هي عادة التي تحصد جوائز الأوسكار, التي ستعلن هذا العام يوم 28 من فبراير/شباط المقبل.

يأتي ذلك وسط أجواء طغى فيها الحديث عن انحيازات عرقية على مناقشات جوائز الأوسكار, بعد أن اتضح أن المرشحين للجوائز ليس بينهم العديد من الملونين. وقد أثار الافتقار للتنوع للعام الثاني على التوالي حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للمقاطعة شملت ممثلين بارزين منهم "ويل سميث" والمخرج "سبايك لي".

وأقرت ديدي جاردنر منتجة فيلم (ذا بيج شورت) بوجود هذه المشكلة لدى تسلمها الجائزة وقالت "نعم لدينا مشكلة كبيرة، نحتاج لرواية قصص تعكس عالمنا وبلدنا".