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دراسة: عدد من تجاوزوا المئة عام في أمريكا يرتفع بسرعة

24/1/2016
كبار السن

ذكرت دراسة أمريكية أن عدد الأمريكيين الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام ارتفع نحو 44 في المئة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
 
 وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الرعاية الطبية الأفضل وأساليب العيش الصحية بشكل أكبر ساهمت في ارتفاع أعداد من تتجاوز أعمارهم مئة عام من 50281 شخصا في 2000 إلى 72197 في 2014. وأكثر من 80 في المئة ممن يتجاوزون المئة من العمر نساء.

 
وقال "جيا تشوان شو" كبير الباحثين في الدراسة إن الأعداد ستواصل الارتفاع لأن معدل الوفيات بين من يتجاوزون المئة من العمر انخفض منذ 2008.

وأضاف أن بعض التوقعات تشير إلى أن عدد الأشخاص فوق المئة عام في الولايات المتحدة سيصل إلى 387 ألف شخص خلال 35 عاما.

وأضافت الدراسة أن من أكبر مسببات الوفاة بين من تتجاوز أعمارهم المئة في العام 2014 مرض القلب والزهايمر والجلطات والسرطان والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

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