دراسة: زيادة الوزن السريعة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

أطفال

قالت دراسة أمريكية إن احتمالات إصابة الرضع والأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يكتسبون زيادة سريعة في الوزن بارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة قد تزداد بمعدل يزيد عن المتوسط.



ويقول الباحثون إن الفروق الصغيرة نسبيا في ضغط الدم المرتبطة بالزيادة السريعة في الوزن لدى الصغار الذين شملتهم الدراسة ربما تتعلق بزيادة مخاطر صحية أخرى في مرحلة الشباب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.



وتعقب الباحثون التغييرات في الوزن والطول لدى 957 طفلا حتى سن الرابعة ووجدوا أن الأطفال الذين يكتسبون وزنا زائدا بالنسبة لطولهم كما يتضح من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم تزداد مخاطر إصابتهم بضغط الدم المرتفع مقارنة بأقرانهم في سن السادسة إلى العاشرة.



وكانت كل زيادة بمقدار درجة واحدة في مؤشر كتلة الدم لدى الأطفال ترتبط بارتفاع يتراوح بين واحد و1.5 ملليمتر زئبق وهو الوحدة المستخدمة في قياس ضغط الدم الانقباضي.