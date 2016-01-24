تأجيل طرح "أفاتار 2" بسبب "حرب النجوم"

تأجل طرح فيلم "أفاتار 2" وقد "يكون ذلك بسبب نجاح فيلم حرب النجوم"، حسبما قال مجلة "ذا راب" للأخبار الفنية.

وكان من المفترض أن يكون الجزء الثاني من أفاتار، الذي حقق نجاحا كبيرا عن طرحه عام 2009، جاهزا للعرض بحلول عيد الميلاد عام 2017.

ويأتي ذلك بعيد إعلان ديزني تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ"، ويعني ذلك أن طرحه سيتزامن مع بدء عرض "أفاتار 2".

ويحتدم التنافس بالفعل بين الفيلمين. ففي وقت سابق من الشهر الجاري تغلب "حرب النجوم" على "أفاتار" ليصبح الفيلم الذي حقق أعلى أرباح على الإطلاق في أمريكا.

ولكن "أفاتار" لا يزال الفيلم الأكثر أرباحا في العالم.

وطرح فيلم "أفاتار" بتقنية الأبعاد الثلاثية، وكان من أبرز الأفلام التي قدمت هذه التقنية للعالم.

وفي الشهر الماضي، قال جيمس كاميرون، مخرج "أفاتار" إن العمل في الجزء الثاني من الثلاثية يشارف الانتهاء.

وأضاف كاميرون "كنا نصمم الفيلم على مدى عام ونصف كل الشخصيات والمخلوقات وأماكن التصوير تكاد تكون جاهزة".