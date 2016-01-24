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بعد غياب ثمانية أشهر.. الجزائري حليش يعود للملاعب

24/1/2016

تعرض حليش لقطع بالرباط في مايو الماضي

بعد غياب طويل استمر قرابة الثمانية أشهر، عاد المدافع الجزائري رفيق حليش المحترف بنادي قطر القطري  للمشاركة في المباريات، وتواجد أمس في تشكيلة فريقه للمباراة الودية التي جمعته مع "مسيمير".

وكان حليش قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي، وخضع لعملية جراحية ثم فترة تأهيل مكثفة قبل أن يعود مؤخرا للملاعب.

وظهر حليش بمستوى جيد في المباراة ، مما دفع البرازيلي "لازاراوني" مدرب الفريق إلى دراسة إمكانية قيده في قائمة الفريق بدلا من المدافع المغربي إسماعيل بلمعلم.

ومازال حليش مرتبطا بعقد مع نادي قطر ، حيث كان قد انضم إليه قبل موسمين قادما من فترة احتراف في الدوري البرتغالي ، بينما انضم المغربي بلملعم لصفوف الملك القطراوي مطلع الموسم الجاري قادما من الوكرة بعد أزمة حدثت بين الناديين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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